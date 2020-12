Feine Edelhölzer für Möbel und Barrique-Fässer

Submission Bereit für die Wertholzversteigerung am 11. Februar – 2300 Festmeter wurden angeliefert.

Bopfingen-Michelfeld. Wer zum Jahreswechsel bei Michelfeld durch den Wald spaziert, kann am Submissionsplatz bereits die vorbereiteten Stämme betrachten. In gerader Linie nebeneinander wurden in den vergangenen Tagen die Stämme aus der Region angeliefert. Augsburg, Nürnberg, Heidenheim und den Ostalbkreis umfasst das Gebiet, aus dem die gefällten Bäume kommen.

Forstwirtschaftsmeister Josef Neher ist auf dem Platz vor Ort und teilt ein, welches Gehölz wo abgelegt werden soll. Sortiert nach dem Besitzer und der Sorte liegen die Stämme zur Betrachtung bereit. „Sie stammen aus kleinen Privatwäldern bis hin zu großen Waldgebieten wie