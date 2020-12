„Summ“ – der neue Härtsfeld-Rum

Neresheim-Schweindorf

Her mit dem Rum“, ruft schon der alte Piratenkapitän in Stevensons „Schatzinsel“. Jamaika und die Karibik stehen ja sinnbildlich für dieses hochprozentige und sicher nicht nur in Seefahrerkreisen beliebte Getränk. Rum ist ursprünglich betrachtet nur ein „Nebenprodukt“ aus den Resten der Zuckermühlen: Gehäckseltes Zuckerrohr, Zuckerrohrsaft/Melasse und Wasser ergeben die Maische. Nur auf Basis Zuckerrohr destilliert darf sich dann das Ergebnis auch Rum nennen.

„Das geht auch anders und eigentlich auch besser“, weiß Armin Hochstatter von der Brennerei Spielberger in Schweindorf.