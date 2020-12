Silvester 2020: Jahresende ohne Knall

Aalen

Silvester, das bedeutet Sorgen statt Feierlaune: „Für uns ist das kein schöner Tag“, sagt Karin Bender. Weil sie Jahr für Jahr, wenn gegen Mitternacht das Feuerwerk losgeht, nicht an Party, sondern an die vierbeinigen Bewohner ihres Pferdehofs denkt. Bender und ihre Familie verbringen den Jahreswechsel immer draußen bei den Pferden – „damit die Tiere nicht in Panik geraten“.

In diesem Jahr ist vieles anders: Der 31. Dezember 2020 wird wahrscheinlich für Pferde, Hunde und viele andere Tiere die beste Silvesternacht seit Langem. Feuerwerk durfte nicht verkauft werden, im öffentlichen Raum ist es verboten.