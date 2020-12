Das Alte hinter sich lassen

Nun also haben wir es fast geschafft, das Jahr 2020, das Coronajahr, wie wir es wohl nennen müssen. Vielleicht haben wir schon lange kein Jahr mehr so gern beendet, wie dieses, auch weil wir natürlich hoffen, das 2021 ganz anders wird,

Hoch sind die Erwartungen, die wir ans neue Jahr knüpfen: Bürger sollen flächendeckend geimpft, die Pandemie besiegt werden, Treffen mit anderen Menschen auch in größeren Gruppen wieder möglich sein, Beziehungen und Nähe sollen wieder unbelastet gepflegt werden können, das wirtschaftliche und kulturelle leben soll wieder in Schwung kommen, und in den Gottesdiensten wollen wir wieder singen dürfen.

Vielleicht