Das Geld muss warten

Finanzen Bis zu 700 Anrufe am Tag. Das Finanzamt Aalen hat im Dezember viel zu tun.

Aalen. Das liebe Geld. Und die Sorgen und Aufgaben rund ums Geld – beides macht auch im Dezember keinen Halt und auch nicht wegen Corona. Und so muss es weiterhin einwandfrei auf dem Aalener Finanzamt funktionieren, auch wenn das momentan so manche Herausforderung mit sich bringt. „Die Lage im Finanzamt ist momentan stark geprägt durch die Einhaltung der Vorgaben der Corona-Verordnung“, lässt Rolf Streicher, Leiter des Aalener Finanzamts wissen. Bereits am 20. Oktober wurden alle Finanzämter im Land für den Publikumsverkehr geschlossen. „Alle dort bisher eingesetzten Mitarbeiter sind seit diesem Zeitpunkt zusätzlich