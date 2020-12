Corona-Demo kurz vor dem Jahreswechsel

Protest Rund 60 Kritiker der Corona-Politik demonstrieren am Silvesterabend auf dem Gmünder Marktplatz.

Schwäbisch Gmünd. Rund 60 Personen haben am Silvesterabend in der Gmünder Innenstadt gegen die Corona-Politik und den Lockdown demonstriert. Unter dem Motto „Wir kommen so lange wieder, bis sämtliche Corona-Maßnahmen zurückgenommen sind“ versammelten sie sich auf dem Marktplatz beim Marienbrunnen. Eine Stunde lang – von 18.30 bis 19.30 Uhr – protestierten sie gegen die aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen, die von Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus erlassen worden sind.

Aufgerufen zu dieser Demonstration hatte der Alfdorfer