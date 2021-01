Leitplanke auf A 7 beschädigt - Verursacher flüchtet

Ellenberg. Am Donnerstag um 21.35 Uhr hat auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen in Fahrtrichtung Ulm ein unbekannter Autofahrer die Leitplanken beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei kam demnach ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit Anhänger-Gespann aufgrund schneebedeckter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Das Gespann schleuderte in die Mittelleitplanken und anschließend über beide Fahrspuren in den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand. Die Leitplanken wurden dabei beschädigt. Außerdem entstand ein nicht unerheblicher Flurschaden.