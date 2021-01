Ein ungewohnt stiller Silvesterritt

Westhausen

Der letzte Tag des Jahres wird in Westhausen traditionell als Gemeindefeiertag zu Ehren des Heiligen Silvesters begangen. So nehmen normalerweise zahlreiche Reiter mit ihren Pferden und Gespannen an einem Ritt um eine kleine Kapelle am Rande von Westhausen teil. Der Brauch geht bis auf das Jahr 1626 zurück. Eine Lungenfäule des Viehs während des Dreißigjährigen Krieges gab den Anlass.

Nach 16 Jahren andauernder Viehseuche flehten die Menschen den Heiligen Silvester an, sie von der Heimsuchung zu befreien. Die Gebete fanden Erhörung und es folgte Hilfe von oben. Als Dank gelobte die Gemeinde, eine Kapelle zu bauen und jährlich