Erstes Online-Silvestergespräch mit 60 Teilnehmern

Westhausen. Wenn der örtliche CDU-Ortsverband bisher die Bürger Westhausens am Silvestertag zu einer Diskussionsrunde in den Bürgersaal eingeladen hatte, so musste er diesmal im Zuge der Pandemie mit dieser Tradition zu brechen. Vorerst zumindest. Schnell war den Verantwortlichen um Josef Ebert klar, Alternativen bieten zu müssen. Die Voraussetzungen für ein digitales Meeting wurden geschaffen.

Dem neuen Medium angepasst, wurde das Silvestergespräch insbesondere über soziale Netzwerke und Internetseiten angekündigt. Der Ortsverband zeigte sich bei letztlich 46 angemeldeten Zuhörern, teils mit mehreren Chat-Teilnehmern je Anmeldung, äußerst