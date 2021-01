Von der Bibel und von Osterlämmern

Ellwangen-Pfahlheim

Biblische Schafe werden mit Christi Geburt, also Weihnachten, und mit dem Osterfest (Christi Tod und Auferstehung) in Verbindung gebracht. Jene neun Lämmer, die in der Woche vor dem Christfest im Stall von Jürgen Baier auf die Welt kamen, werden wohl als Osterlämmer dienen.

In der Bibel gilt das Schaf, beziehungsweise Lamm, als das am häufigsten genannte Tier. Während das Lamm im Alten Testament als Opferlamm symbolisiert wird, bildet im Neuen Testament die von Jesu als ihrem „guten Hirten“ wieder auf den richtigen Weg geleitete (Schaf-) Herde das Symbol für die Menschheit.

Auch in der Weihnachtsgeschichte