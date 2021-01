Superblitzer auch für Ellwangen?

Ellwangen

Sie sind immer öfter am Straßenrand zu sehen: Sogenannte „Superblitzer“, die zunehmend von Kommunen zur Verkehrsüberwachung eingesetzt werden. Bald könnte es auch drei davon in Ellwangen und Umgebung geben – damit würde die Stadt unter anderem auf Anfragen aus dem Gemeinderat reagieren. Eggenrots Ortsvorsteher Albert Schiele etwa setzt sich schon seit Langem für einen stationären Blitzer am Kindergarten in Eggenrot ein. Aber auch in zwei Straßen in Ellwangen sollen zwei der Geräte installiert werden.

Bei einem sogenannten „Superblitzer“ handle es sich um einen „Messturm mit Messeinrichtung