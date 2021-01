Viel Gewalt gegen Polizei in Ellwangen

Ellwangen/Aalen. Die Gespräche der CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack mit den Polizeirevieren Aalen und Ellwangen zeigen, die Polizei kommt mit der Corona-Situation sehr gut zurecht. So heißt es in einer Pressemitteilung der beiden. Traditionell wollen die Abgeordneten zum Jahreswechsel wissen, wie sie die Polizei auf Landes- und Bundesebene unterstützen können. Im telefonischen Gespräch mit Hans Buchinger, dem Revierleiter in Aalen und Stephan Schlotz, dem Revierleiter in Ellwangen, ging es neben Corona um die Themen Personal, Ausstattung und Gewalt gegen die Einsatzkräfte. Der Dank an alle Polizeibeamtinnen und -beamten