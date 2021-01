Starthilfe in ein besseres Leben

Soziales Im neuen Domizil der Caritas finden Frauen in Not Unterkunft und eine Chance zur Neuorientierung.

Ellwangen

Ein Ort, um zur Ruhe zu kommen. Ein Ort, um sich neu zu orientieren, Und ein Ort, der Starthilfe in eine bessere Zukunft bieten soll. Bis zu drei Frauen in Not und deren Kinder werden ebendies im Obergeschoss eines Hauses am Sebastiansgraben finden können. Möglich wird das durch den Umzug der Ellwanger Caritas, die ihre Büroräume in der Badgasse verlässt und ihre Tätigkeit ins Erdgeschoss des neuen Domizils verlegt. Gemeinsam mit der Stadt Ellwangen und den Anna-Schwestern stellt sie dort ein neues Projekt auf die Beine.

In den Zimmern fehlt noch der eine oder andere Vorhang und in einem der Badezimmer das Licht. Ansonsten sind