Aus einem Genueser wird ein Abtsgmünder

Porträt Seit September ist Marco Cataldo Rektor am St.-Jakobus-Gymnasium. Was lockt ihn ins Kochertal?

Abtsgmünd. „Wir fühlen uns hier pudelwohl, obwohl oder gerade weil das Leben hier ganz anders ist, als in einer hektischen italienischen Großstadt“, sagt Marco Cataldo, Rektor des St.-Jakobus-Gymnasiums und seitdem Neubürger in Abtsgmünd. Seit September leitet er das allgemeinbildende Gymnasium mit gebundenem Ganztagsangebot, das von der Stiftung „Katholische Freie Schule“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart betrieben wird. Zuvor war er unter anderem sechs Jahre stellvertretender Leiter der Deutschen Schule in Genua.

„Eigentlich wollte ich mich für den Sommer 2022 für eine Stelle an den Schulen der Diözese