Die Erdgeschichte Ostwürttembergs

Geologie In seinem neuen Buch „Meer - Land - Meer“ erklärt Hans-Dieter Bolter anhand von Fossilien, die er in unserer Region gefunden hat, die Entwicklung der Erdschichten.

Ellwangen

Wer die Geologie versteht, der blickt mit ganz anderen Augen auf die Landschaft der Gegenwart. Wo heute Berge und Täler sind, waren vor Urzeiten Meer und Wasser. Sand lagerte sich an Küsten ab, die heute hunderte Meter über dem Niveau des heutigen Meeresspiegels liegen und es gab tiefe Sümpfe, wo heute harter Stein ist.

Auch wenn die Landschaft sich in Millionen von Jahren immer wieder grundlegend verändert hat, ist die Vergangenheit nicht spurlos verschwunden. In verschiedenen Erdschichten finden sich die Reste von Tieren und Pflanzen, aus einer Zeit, in der der Menschen noch nicht existiert hat. Diese Versteinerungen oder Fossilien