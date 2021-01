Bienen-Archen sind bezugsreif

Aalen

Noch schweben hier keine Bienen, sondern nur weiße Schneeflocken. Doch das soll sich ändern, wenn es wieder wärmer wird. Beim Samariterstift in Aalen unter der Hochbrücke steht sie schon, die Arche, mit Nahrung und Lebensraum für Wildbienen. Es ist der Prototyp für weitere Archen, die bald an Bahnhöfen in Asperg, Fellbach und Leonberg aufgestellt werden. Gefertigt werden sie von der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb in Aalen und in Bopfingen.

Das Projekt hat seinen Ursprung bei der Naturschützerin Eva Stengel, die mit ihrer Initiative „sinnvoll handeln“ Umwelt- und Naturschutzangebote für Firmen und Kommunen