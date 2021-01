Wahre Hingucker mit türkiser Patina

Aalen

Fuchs, Hase, Elefant und vor allem Engel: Der Seniorchef der Firma Vitus König, Peter König, macht aus Metall allerlei Figuren. Die bastelt er nicht alleine, zwei seiner Enkel helfen ihm dabei. Was als kleines Projekt begonnen hat, ist inzwischen zur Routine geworden, denn in der Winterzeit fertigt das Trio immer eine neue Edition mit neuen Figuren. Die Schwäbische Post hat die Figurenmacher in der Werkstatt besucht.

König öffnet die Türe, im Wohnraum stehen seine beiden Enkel Tom und Fabian vor einer Kommode, die gespickt ist mit kleinen Figuren. Jede Figur sieht ein bisschen anders aus und das hat auch seine Gründe.

Doch das lässt