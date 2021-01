Latimore verstärkt die Unicorns

Der Amerikaner Monteze Latimore stößt zur Saison 2021 zu den Schwäbisch Hall Unicorns, bei denen er eigentlich schon 2019 spielen wollte. Außerdem verlängern die langjährigen Kräfte Cody Pastorino, Nick Alfieri, Tyler Rutenbeck und Devin Benton für ein weiteres Jahr in Hall.

Eigentlich hätte der 26-jährige Monteze Latimore schon im Sommer 2019 zu den Unicorns stoßen sollen, doch damals war den Hallern ein Fehler unterlaufen. Wegen eines Kurzeinsatzes in einem Vorbereitungsspiel der Ottawa Redblacks in der Canadian Football League (CFL) konnte er damals keine Spielberechtigung für die GFL erhalten. Kaum in Schwäbisch Hall angekommen,