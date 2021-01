FreiRaum für Abschied ins Sabbatjahr

Mutlangen. Knapp 20 Jahre ist es her, da kam der erste „FreiRaum“ frisch aus der Druckerpresse. Keine allgemeine Friedenszeitschrift, sondern „ein Magazin, das sich auf Fachthemen konzentriert“, erklärt Wolfgang Schlupp-Hauck, der unter dem Kürzel „wsh“ redaktionell die Fäden der Vierteljahrespublikation der Pressehütte von Anfang an in der Hand hat. Und sie mit der vierten Ausgabe im Jahr 2020 – drei US-Präsidenten und verschiedenen Bundesregierungen später – abschließt. Der „FreiRaum“ ist damit Geschichte.

Eine Geschichte mit vielen spannenden Momenten, auf die „wsh“