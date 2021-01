Mössners Weltrekord

Eschach

Es ist selbst für einen so traditionsreichen Automatisierungsspezialisten und Sondermaschinenbauer Mössner ein ganz besonderes Projekt: In monatelanger Detailarbeit haben die Eschacher die wohl größte AluminiumBandsäge der Welt entwickelt und montiert. „Der schwerste, bisher gesägte Barren wog rund 40 Tonnen“, erklärt Christian Kunz, Entwicklungsleiter bei Mössner. Zum Einsatz kommt die Anlage in Polen. Die Anlagen selbst bringen bis zu 350 Tonnen auf die Waage, der Sägeantrieb leistet bis zu 110 Kilowatt. „Zum Einsatz kommt sie vor allem in Walzwerken und bei der Herstellung von Aluminium“, erläutert