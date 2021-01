„Schrezheimer Winterhütte“ hilft guten Zwecken

Soziales Die Benefizaktion „Schrezheimer Winterhütte“ ging im Advent 2020 in die zweite Runde. „Die Bilanz fällt trotz der Pandemie-Einschränkungen überaus positiv aus“, teilt die Familie Mühleck, Inhaber des Hotel Rose in Schrezheim, mit. Der Erlös dieser Aktion komme guten Zwecken zugute. „Gesellig verweilen und dabei Gutes unterstützen. Das war die Idee der „Schrezheimer Winterhütte“ 2019. Damals konnten über 7000 Euro gespendet werden“, erzählt die Familie. Anja und Karsten Mühleck, Erfinder der „Schrezheimer Winterhütte“ sagen: „Was in der Adventszeit 2019 so erfolgreich