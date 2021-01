Mit dem Bürgermobil zum Impftermin

Aalen/Bopfingen/Waldstetten

Das Kreisimpfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen soll am Freitag, 22. Januar, den Betrieb aufnehmen. Über 80-Jährige gehören zur Gruppe derer, die sich dort als Erste gegen das Corona-Virus impfen lassen können. Für manche Seniorin oder manchen Senior ist es aber nicht so einfach, dorthin zugelangen. Landrat Dr. Joachim Bläse und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben sich in einer Videoschalte am Donnerstag unter anderem dazu abgestimmt.

Wie komme ich an einen Termin? Termine fürs Kreisimpfzentrum können voraussichtlich ab Montag, 18. Januar, über