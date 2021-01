Nicht nur Thiagos Schlitten läuft am Blasienberg gut

Freizeit So genießen die Menschen am Wochenende bei ausreichender Schneelage in Kirchheim das Rodeln.

Kirchheim

Endlich wieder Schnee und das auch noch in den Ferien. Das nutzten die Kirchheimer am Wochenende aus, um an ihrem ‚Bergle‘ die Rodelgeräte zum Einsatz zu bringen. Diszipliniert mit Abstand achten die Kirchheimer aufeinander. Die Kinder amüsieren sich am Berg, die Erwachsenen stehen mit wärmendem Tee aus der Thermoskanne unten und schauen zu.

„Schade, dass der Lift nicht laufen darf“, meint eine Besucherin. Nicht weil sie gerne gefahren wäre, sondern weil der die Kinder mit ihren Schlitten den Berg hätte hinaufziehen können. „Die Handgriffe hätten sogar den Sicherheitsabstand“, meint sie.

„Die