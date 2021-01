Viele Lachangriffe gegen die Corona-Pandemie

Kabarett Der Verein „Kultur in der Arche“ stellt 2021 wieder scharfzüngigen Humor in den Fokus.

Dischingen. 2021 will der Verein „Kultur in der Arche“ wieder den scharfzüngigen Humor in den Fokus stellen. So hat die Kulturinitiative für 2021 ein pralles Kabarettpaket geschnürt, das einmal mehr die Vielfalt deutschsprachiger Wortkunst abbilden soll. Allerdings ist derzeit unklar, wo die Kabarettabende stattfinden. Die Dischinger Egauhalle könnte genügend Raum für sicheren Abstand bieten.

Den Auftakt macht – sofern möglich – Nepo Fitz ein alter Bekannter auf dem Härtsfeld. Mit seinem Programm „Saumensch – bist du gut oder böse?“ wird der Sohn der bayerischen Kabarettistin Lisa Fitz am Sonntag,