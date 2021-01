Ellwanger Pfadfinder sammeln Christbäume

Ellwangen. Die Pfadfinder in Ellwangen haben am vergangenen Samstag ausgediente Christbäume eingesammelt. An rund 80 Haltestellen besuchten sie Haushalte, um mit ihren Fahrzeugen die abgeschmückten Bäume zu den Sammelstellen zu bringen. Die Erlöse der Aktion sollen der Jugendarbeit der Pfadfinder zugute kommen.

Die Temperaturen an diesem Tag pendeln um den Gefrierpunkt. Bereits seit mehreren Stunden sind Johannes Eisele und Christian Rupp gemeinsam mit Johannes und Ansgar Baumann im Stadtgebiet unterwegs. Sie haben die Aufgabe, an den vorgemerkten Häusern die Bäume abzuholen.

Einige der Familien im Stadtgebiet warten bereits auf die eifrigen