Förster findet Spuren eines Wilderers

Neuler-Rosenberg

Ritzzeichnungen in alten Buchen, ein Wildschütze und Förster Tilman Pfeifle – wie das zusammengehört? Eine spannende Geschichte.

Es war keine gute Zeit, die sogenannte „Weimarer Republik“ zwischen 1919 und 1933. Neunmal mussten die Württemberger den Reichstag und sechsmal den Landtag wählen. Die Reparationskosten des Ersten Weltkriegs belasteten die öffentlichen Haushalte. Am 25. Oktober 1929 und in den Tagen danach brach die New Yorker Börse zusammen und innerhalb weniger Tage lösten sich Milliarden von Börsenwerten in Luft auf. Eine hohe Arbeitslosigkeit und vielfältige Not herrschte danach auch