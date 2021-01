Freibad Kösingen: planschen ab Mai

Neresheim-Kösingen. Noch liegt eine zarte Schneedecke über dem Härtsfeld. Das neue Schwimmbad ist in Eis erstarrt. Doch überall gibt es Spuren fleißiger Arbeit. „Es sind noch 150 Tage bis zur geplanten Eröffnung. Grade wird draußen in Kösingen das Vordach gemacht, die Terrasse ist soweit fertig und die letzten Vergaben sind auch erledigt. Wir sind jetzt auf der Zielgraden“, eröffnet Bürgermeister Thomas Häfele das Pressegespräch in Sachen „Freibad Neresheim mit Standort in Kösingen“. Ein wichtiges und in heutigen Zeiten durchaus nicht übliches Fazit des Stadtoberhauptes dazu: „Wir bleiben sicher im