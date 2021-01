Aalener Studentin ist Top-Verkäuferin

Aalen. Ganz gleich ob Großkonzernoder Einzelhändler: Jedes Unternehmen muss etwas verkaufen, seien es Produkte oder Dienstleistungen. Der Verkäufer oder die Verkäuferin müssenfür einen erfolgreichen Abschlussim Kundengespräch genauso überzeugen wie das Produkt. Doch was genau macht eine gute Verkaufsberatung aus? Die besten Sales-Studierenden Europas haben sich jetzt bei der „European Sales Competition“ gemessen. Den Sieg trug Anna-Maria Klimmek davon, die an der Hochschule Aalen „Leadership in Industrial Sales and Technology“ studiert.

