Broschüre über Hilfsprojekte der Ostalb in aller Welt

Landratsamt Landkreisverwaltung bietet in Aalen und in Gmünd neue Broschüre an: Überblick über das Engagement hiesiger Organisationen in Entwicklungsländern.

Aalen

Seit dem Jahr 1992 unterstützt und fördert der Ostalbkreis die Arbeit einer ganzen Reihe an Hilfsorganisationen und Vereinen, die mit großem Engagement Beiträge zur Linderung und Not von Armut mit ihren Projekten in Entwicklungsländern leisten. Einen Überblick über alle Hilfsorganisationen im Ostalbkreis mit ihren Projekten bietet jetzt die Broschüre „Humanitäre Projekte weltweit – Hilfsorganisationen im Ostalbkreis“. Die Broschüre gibt es zum Selbstkostenbetrag von 5 Euro an den Informationstheken der Landkreisverwaltung in Aalen und Schwäbisch Gmünd.

„Es macht große Freude zu sehen, wie die Hilfe dort