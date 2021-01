Schwestern leisten Pionierarbeit

Gesundheitsversorgung Um die medizinische Versorgung stand es in Oberkochen lange nicht gut. Bruno Balle blickt auf vergangene Zeiten zurück.

Oberkochen

Gerade jetzt, im Zeichen der Corona-Pandemie, spricht zu Beginn des neuen Jahres fast jeder vom großen Wunsch: Gesundheit.

Der Blick in die Geschichte zeigt, dass es in Oberkochen-Dorf in Sachen Gesundheitsversorgung ganz spärlich ausgesehen hat. Zu klein war der Ort, als dass er einem Arzt ein einträgliches Auskommen hätte bescheren können. Ärztlich versorgt wurden die Oberkochener bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von Medizinern aus Unterkochen und Königsbronn, seit 1874 beispielsweise von dem Wundarzt Franz Sinz, später auch von anderen.

Dabei war der ab 1913 in Königsbronn praktizierende Dr. Lubenau der erste Arzt, der