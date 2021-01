Eher holperiger Online-Schulstart

Aalen

Eigentlich sollte der Unterricht an diesem Montag wieder starten – wenn auch von zu Hause aus. An vielen Schulen im Aalener und im Ellwanger Raum war das allerdings nur eingeschränkt möglich. Die Online-Lernportale kamen an ihre Grenzen. Aalener Schulleitungen: „Seit 7.45 Uhr ist unsere Lernplattform Moodle überlastet, selbst bei sparsamer Anwendung“, berichtet am Vormittag Michael Weiler, geschäftsführender Schulleiter für die Gymnasien in Aalen. Lernmaterialien können damit nicht abgeholt werden, auch Unterricht per Videokonferenz kann nicht stattfinden. Das sei allerdings zu erwarten