Wie barrierefrei ist Ellwangen?

Inklusion Menschen mit Behinderung stoßen in Ellwangen noch immer auf zahlreiche Barrieren. Wir haben zwei von Ihnen auf dem Weg durch die Stadt begleitet.

Ellwangen

Manche Themen sind alt: Schon vor Jahren bemängelten das Aktionsbündnis „5. Mai“ und die Initiative „Runder Tisch“ die fehlende Barrierefreiheit am Ellwanger Bahnhof. Auch die unzureichende Busverbindung zwischen dem Rabenhof und der Kernstadt steht seit längerem in der Kritik. Spontan mal im Städtle was zu unternehmen sei quasi unmöglich, befand vor kurzem eine Teilnehmerin der Arbeitsgruppe Barrierefreiheit des Inklusionsbeirats.

Andere leben zwar direkt in der Stadt, aber nicht ohne Risiken: Gefährlich wird es für Thomas Bieg bereits, wenn er nur aus der eigenen Haustür tritt. Dann nämlich befindet