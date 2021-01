Neresheim und Perth East schließen Freundschaft

Neresheim/Perth East. Was 2018 mit der Konzertreise der Original Härtsfelder Musikanten in Begleitung von Bürgermeister Thomas Häfele nach Kanada begann, trägt jetzt erste offizielle Früchte: Kürzlich besiegelten beide Kommunen ihre Freundschaft.

„Es freut mich sehr, dass die Urkunde zwischenzeitlich in Perth East in Kanada angekommen ist und von Bürgermeisterin Rhonda Ehgoetz ebenfalls unterzeichnet wurde. Damit ist unsere transatlantische Freundschaft nun auch offiziell besiegelt. Ich hoffe, dass wir uns schon bald in Neresheim oder Perth East wieder persönlich treffen können“, sagt Thomas Häfele zur frisch geschlossenen