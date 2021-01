Digitales Zeitalter bricht an

Oberkochen. „Es gibt in jeder Hinsicht Licht am Schulhorizont“, so Bürgermeister Peter Traub und Schulleiter Michael Ruoff unisono im Gespräch mit dieser Zeitung. Man denkt schon weit voraus ins Jahr 2023, wenn das Dreißental-Schulzentrum samt Außenanlagen realisiert sein soll und dann etwa 21,5 Millionen verbaut sind. Mit beim Gespräch ist auch Ralf Goisser, Projektleiter der Stadt Oberkochen, der den Zwischenstand der Arbeiten so unterstreicht: „Wir sind wirklich sehr gut durch viele große Herausforderungen gekommen.“

Im Februar geht’s los

Kurzer Blick zurück: Im März 2019 starteten die Arbeiten an der