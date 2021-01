Neue Ideen für den Schulalltag

Aalen. „Schüler mit Teamschulung gehen respektvoller miteinander um“, hat Andreas Schumschal beobachtet. Der Sozialpädagoge ist Koordinator im Landratsamt und in der Präventionsarbeit seit 20 Jahren in den Schulen im Ostalbkreis unterwegs.

Soziale Kompetenz werde nicht mehr im Elternhaus eingeübt, sagt Schumschal, Jahrgang 1958. Stattdessen stellten Eltern mehr Forderungen an die Schule. Zudem erlebe er dort eine zunehmende Individualisierung: „Jeder will sein Recht in Anspruch nehmen, das Wir verschwindet im Hintergrund.“

Um ein gutes Miteinander im schulischen Leben und Lernen geht es in dem neuen Buch, das der Erziehungswissenschaftler