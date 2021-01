Martin Frank im Ruhestand

Aalen. Der kaufmännische Standortleiter des Ostalb-Klinikums, Martin Frank, geht in diesen Tagen in den Ruhestand. 32 Jahre lang war Martin Frank in der Verwaltung in verantwortungsvoller Position tätig. Seine berufliche Laufbahn beim Ostalb-Klinikum begann Frank am 1988 als stellvertretender Verwaltungsdirektor mit Schwerpunkt Personal und Organisation: Er wechselte somit vom Landratsamt ins Klinikum. Im Jahre 1995 wurde das Ostalb-Klinikum zum Eigenbetrieb umstrukturiert. Ab diesem Zeitpunkt hatte Frank die Position des stellvertretenden Krankenhausdirektors inne. Als die Kliniken des Ostalbkreises zum 1. Januar 2017 fusionierten, übernahm