Narren planen Online-Umzug

Fasnacht In Neuler sind die Narren aufgerufen, Fasnachtswagen und Fußgruppen im Modell zu bauen.

Neuler. Der große Umzug am Fasnachtssonntag ist abgesagt, der Höhepunkt des Jahres mit zehntausenden Besuchern wird ausfallen, fällt der Coronapandemie zum Opfer.

Oder auch nicht. Denn die Neulermer Narren sind erfindungsreich, das beweisen sie jedes Jahr aufs Neue mit ihren spektakulären Fasnachtswagen und ihren verrückten Ideen.

Und so darf man sich nicht wundern, dass sie auch im Coronajahr etwas aushecken. Klaus Vaas, Vorsitzender der Neulermer Narren, meint: „Wir probieren einfach aus, was unter Pandemiebedingungen geht. So viel wie möglich, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.“

Im Moment