Die Natur und die Demut

Nur Mut, so viel kann gar nicht schiefgehen. Das sagt Fernsehgärtner Volker Kugel in der Einleitung zu seinem Buch „Grünzeug“. Im Garten steckt auch ein Stück Lebensphilosophie. „Von der Natur lernt man Demut“, sagt Volker Kugel weiter, „manchmal wächst alles wie gewünscht, manchmal gedeiht aber auch nichts und nicht für jedes Problem gibt es eine Lösung“.

In Corona-Zeiten sind Hausgarten, Balkon oder Dachterrasse schon an sich die Lösung. Wann immer man will, kann man vor die Tür treten, verspürt ein Stück Natur und findet reichlich Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch im Januar. Wer schon immer