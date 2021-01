Die Verleihung muss warten

Oberkochen. „Ja, es sind uns die Hände gebunden, die Preisverleihung ist überfällig“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Richard Burger und er blättert in den Annalen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt, ich hoffe, dass wir den Sozial- und Kulturpreis auf jeden Fall noch in diesem Jahr an Kerstin Gangl und ihren Bürgertreff überreichen können“, blickt Burger in die pandemisch gefärbte Zukunft.

Alle zwei Jahre wird der Preis an Einzelpersonen, Gruppen und Vereine übergeben, die sich auf sozialem oder kulturellem Gebiet Verdienste an der Allgemeinheit erworben haben. Letzter Empfänger