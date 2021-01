Stadtbus dreht Runden in Neresheim

Infrastruktur Von 8.30 bis 17 Uhr fährt der Stadtbus durch Neresheim. Er hält an unterschiedlichen Punkten in der Stadt. Im April soll's einen neues Gefährt geben.

Neresheim

Das Prinzip ist denkbar einfach: Früh um 8.30 fährt der Neresheimer Stadtbus das erste Mal an der Haltestelle Post/Samariterstift Ulrichsberg los und macht seine Rundtour durch die Stadt und die Wohngebiete. Unterwegs hält er auf Zuruf oder an Haltestellen und an allen wichtigen Punkten, unter anderem auch am Härtsfeld-Center, beim Rathaus/Bürgeramt, bei Netto/Finkbeiner oder auch am Ärztehaus und unten am Stadtgarten/Friedhof.

„Das ist eine echte Aufwertung für Neresheim“, bedankte sich Bürgermeister Thomas Häfele dazu bei den Kreisrätinnen und Kreisräten g und ergänzte: „In der Flächenkommune am Hang