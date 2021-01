Online-Sitzungen erst jetzt: Gemeinderat übt Selbstkritik

Aalen

Die nächste Gremiumssitzung in Aalen soll online stattfinden. Damit dass möglich wird, hat der Gemeinderat in dieser Woche die Hauptsatzung geändert. Dafür – und für anstehende Wahlen – mussten sich die Mitglieder zur Präsenzsitzung in der Stadthalle treffen. Das sorgte in den Reihen der Rätinnen und Räte für Kritik und Selbstkritik.

Selbstkritik: „Wir haben uns geärgert, dass wir diesen Entschluss nicht zwischen den beiden Wellen gefasst haben“, sagte CDU-Fraktionssprecher Thomas Wagenblast. Grünen-Fraktionschef Michael Fleischer stimmte zu: „Wir hätten