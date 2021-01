Förderung für regionales KI-Projekt

Aalen

Vor wenigen Tagen kam der Bescheid des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart: Das regionale Verbundprojekt „Mobiler KI-Prototyp für die industrielle In-Line-Qualitätskontrolle“ wird bis zu 300 000 Euro gefördert. Projektpartner sind die Hochschule Aalen, Plan B aus in Hüttlingen, die Christian Maier GmbH & Co. KG aus Heidenheim sowie Hema Electronic und Aku Automation aus Aalen. Initiiert wurde das Projekt, das den Technologietransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft stärkt und Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für die Wertschöpfung der Zukunft sichtbar machen