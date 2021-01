Round Table engagiert sich

Aalen

Weil wir das machen!“ Nach diesem Motto arbeitet Round Table 195 Aalen nun schon seit Jahren im Ostalbkreis als Serviceclub. Trotz Corona konnten im vergangenen Jahr einige Aktionen, darunter beispielsweise das traditionelle Entenrennen, durchgeführt werden. Aus den Erlösen dieser Aktionen unterstützen die Round-Tabler auch wieder verschiedene Projekte. In einer Pressemitteilung ziehen sie Bilanz.

Im Frühjahr 2020, mit Beginn der Coronakrise, und zum Ende des Jahres wurde in Zusammenarbeit mit dem Edeka-Lebensmittelmarkt Miller in Hüttlingen, wieder zusammengelegt und es wurden Waren im Gesamtwert von 5000 Euro an den Aalener