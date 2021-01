Winterliche Tour zum Egerursprung

Lauchheim

Weil das etwas abgedroschen klingende Sprichwort „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ derzeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, lohnt sich auch ein Blick in das kleine Buch „Wanderbares Lauchheim“. Eine Auswahl der schönsten Touren hat die SAV-Ortsgruppe Lauchheim-Kapfenburg anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums im Jahre 2018 darin zusammengefasst.

Auch wir haben uns von dem Motto „da wollte ich schon immer mal hin“ anstecken lassen und uns die Tour 11 aus dem Wanderbüchlein vorgenommen.

Wanderung für Anspruchsvolle

Als Wanderung für Anspruchsvolle ist der Rundweg über