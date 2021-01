Wort zum Sonntag

Vergessen

Aalen. Bei uns im Garten hängen noch die Ostereier an der Felsenbirne. Wir haben sie schlicht vergessen. Dabei waren sie uns im ersten Lockdown so wichtig, ein Zeichen für Ostern. Ein Hoffnungszeichen für ein anderes, besseres Leben, jetzt schon trotz der Einschränkungen und auch im Tod, der plötzlich sehr real an uns heranrückte. Und dann? Und dann kamen die Lockerungen und der Alltag kehrte über den Sommer weitgehend zurück. Die Blätter überwucherten die Ostereier und sie wurden vergessen. Nun, wir haben die Auferstehung zwar nicht vergessen, aber im Alltag waren dann doch viele andere Dinge zu regeln und zu bewältigen,