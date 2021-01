Kreative Krippe mit Josef als Plüschbär und Maria mit Maske

Tradition Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus der Katholischen Kirche in Aalen haben eine ganz eigene Interpretation der Geburtsszene aus Bethlehem realisiert.

Aalen

Maria trägt einen Mundschutz, Josef ist ein großer Plüschbär mit Sepplhut und in der Krippe lag lange Zeit einfach ein Spiegel – Jesus Christus steckt in jedem von uns. Diese ganz besondere Krippe haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus der Katholischen Kirche in Aalen gestaltet. Initiiert von Dekanatsjugendreferentin Verena Zauner und Dekanatsjugendseelsorger Patrick Grazer entstand eine ganz eigene Interpretation der Geburtsszene aus Bethlehem.

Zum Hintergrund: In der Adventszeit kommen die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den zehn Einrichtungen des Hauses der Katholischen Kirche, das zwischen Mercatura und