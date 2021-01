Zwei Brüder wollen Kindern Weg aus der Armut zeigen

Oberkochen. „Die Not armer Kinder hat uns nicht mehr ruhen lassen“, sagen die Gebrüder Ulmer. Deshalb setzen sie sich für arme Kinder in Brasilien ein.

„Wir sind in Ellwangen geboren und haben enge Bindungen nach Oberkochen“, so Hans-Jörg und Christoph Ulmer. Christoph Ulmer ist Fernsehjournalist, Hans-Jörg Ulmer ist 1999 nach Brasilien ausgewandert und hat dort ein Hightech-Unternehmen gegründet. Christoph Ulmer hatte ein Jahr in Brasilien studiert. Ihre Mutter Dorothee lebt zusammen mit ihrem Gatten Dr. Eberhard Irion in Oberkochen.

Wie alles begann: 2000 wurde zuerst als Privatinitiative das „Projeto Crescer“