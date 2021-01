Die Bauernhöfe sind in ernster Gefahr

Ellwangen

Eigentlich ist die Bauernversammlung beim Kalten Markt das Forum, in dem Landwirte, Vertreter vor- und nachgelagerter Betriebe, Verwaltung und die Politik auf Einladung des Kreisbauernverbands zusammentreffen, um Bilanz zu ziehen. In der Pandemie ist alles anders, und die Sorgen der Bauern sind noch größer als sonst. Deshalb schaltete der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Ostalb/Heidenheim, Hubert Kucher, in einer Web-Konferenz die Entscheider in der regionalen Agrarwelt mit der Presse zusammen.

Oberbürgermeister Michael Dambacher thematisierte den Flächenverbrauch. Das Gemeinwesen brauche Agrarfläche für