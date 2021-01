St. Gertrudis informiert über Angebot

Ellwangen. Trotz der aktuellen Einschränkungen wegen der Pandemie informiert die Ellwanger Schule St. Gertrudis umfassend über ihre Bildungsangebote für Viertklässlerinnen und Realschulabsolventen. Dabei gibt die katholische freie Schule einen Einblick in ihr Schulleben und informiert über das Aufnahmeverfahren. Da die Infoabende nicht in Präsenz sein können, gibt es die Teilnahme an diversen digitalen Veranstaltungen.

Am Montag, 25. Januar, startet um 19.30 Uhr die Information für Eltern von Viertklässlerinnen. Beim Schulprofil kommen einerseits Werte und franziskanische Spiritualität zur Sprache,