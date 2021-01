Wenn das Gehirn zu viel sendet

Schwäbisch Gmünd

Normalerweise machen die Mitglieder der Selbsthilfegruppe im Spätherbst mit den Gmünder Epilepsietagen auf die Krankheit aufmerksam. Wegen der Pandemie fiel die Veranstaltung aus. Vorsitzender Klaus Meyer erzählt im Interview, was Epilepsie in seinem Leben bedeutet und was er sich wünscht. Der 63-Jährige ist 2019 an der Nervenkrankheit ALS erkrankt. Deswegen fand das Interview via E-Mails statt.

Herr Meyer, wann wurde bei Ihnen Epilepsie diagnostiziert?

Klaus Meyer: Sehr früh, im Alter von zwei Jahren.

Es gibt ja auch Krampfanfälle, die nichts mit Epilepsie zu tun haben. Was ist der Unterschied?

Diese Fieberkrämpfe